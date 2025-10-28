Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.10.2025 | 19:37

Urðu fyrir barðinu á Íslandsbana

Signe Gaupset í leik með Brann gegn Manchester United í …
Signe Gaupset í leik með Brann gegn Manchester United í Meistaradeildinni í síðasta mánuði. AFP/Paul S. Amundsen

Signe Gaupset átti stórleik fyrir norska kvennalandsliðið í knattspyrnu þegar liðið vann sterkan 2:0-sigur á Japan í vináttulandsleik í Cadiz á Spáni í kvöld.

Gaupset skoraði bæði mörk Noregs en sóknartengiliðurinn öflugi ætti að vera Íslendingum að góðu kunn, eða ekki sérlega góðu, þar sem hún skoraði einnig tvívegis í 4:3-sigri Noregs á Íslandi á EM 2025 í sumar.

Félagslið Gaupset, Brann, er á toppnum í norsku úrvalsdeildinni þar sem hún hefur skorað 14 mörk í 24 deildarleikjum. Gengur Gaupset því flest í haginn um þessar mundir en hún er tvítug að aldri.

Diljá Ýr Zomers er liðsfélagi Gaupset hjá Brann.

