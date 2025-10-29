Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 17:34

Áfall fyrir Barcelona

Jude Bellingham og Pedri í baráttunni í El Clásico um …
Jude Bellingham og Pedri í baráttunni í El Clásico um síðustu helgi. AFP/Javier Soriano

Spænski knattspyrnumaðurinn Pedri, miðjumaður Barcelona, reif vöðva aftan í vinstra læri og má af þeim sökum búast við því að vera frá keppni um skeið.

Pedri hafði spilað í 41 leik í röð fyrir Barcelona og alla nema einn af 73 leikjum sem knattspyrnustjórinn Hansi Flick hefur verið við stjórnvölinn.

Í tilkynningu frá Barcelona er greint frá meiðslunum en ekki tekið fram hversu lengi miðjumaðurinn megi eiga von á að vera frá keppni.

Fyrir á meiðslalista Börsunga eru Gavi, Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo og markverðirnir Joan García og Marc-André ter Stegen.

mbl.is
