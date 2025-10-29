Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 13:20

Bað alla afsökunar nema þjálfarann

Vinicius trúði ekki sínum eigin augum þegar númerið hans kom upp. AFP/Oscar Del Pozo

Vinicius Jr., leikmaður Real Madrid á Spáni, var allt annað en sáttur er honum var skipt af velli í sigri liðsins á Barcelona, 2:1, í spænsku 1. deildinni um helgina.

Brasilíumaðurinn strunsaði beint inn í klefa og gaf í skyn að það væri betra ef hann myndi yfirgefa félagið, þar sem hann er orðinn þreyttur á að vera tekinn mikið af velli.

„Í dag vil ég biðja alla stuðningsmenn afsökunar. Ég vil biðja alla liðsfélagana, félagið og forsetann afsökunar. Stundum hefur ástríðan þessi áhrif á mig,“ segir m.a. í yfirlýsingu þess brasilíska.

Xabi Alonso, stjóri Real Madrid, er ekki nefndur í afsökunarbeiðninni og virðist leikmaðurinn ekki sérlega hrifinn af nýja stjóranum sínum.

