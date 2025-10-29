Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 9:05

Dómarar neyttu eiturlyfja á móti fyrir börn

Hið árlega Trollcup-mót fór fram í Kristiansand í Noregi um helgina og mættu 5.000 þátttakendur til leiks í ár.

Á mótinu er keppt í handbolta og fótbolta og er mótið fyrir krakka og unglinga á aldrinum 8 til 19 ára.

VG greinir frá að mótið hafi að mestu gengið vel fyrir sig, fyrir utan tvo dómara sem voru gómaðir við að neyta kannabisefna á milli leikja. Var þeim meinað að dæma fleiri leiki á mótinu og þeim vísað af svæðinu.

Samkvæmt miðlinum voru báðir dómarar undir lögaldri og var foreldrum þeirra gert viðvart.

