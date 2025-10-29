Fyrsti byrjunarliðsleikurinn í fimm mánuði

Hörður Björgvin Magnússon lék sinn fyrsta byrjunarliðsleik fyrir Levadiakos og fyrsta byrjunarliðsleikinn í tæpa fimm mánuði þegar liðið vann Asteras Tripolis 1:0 í 3. umferð riðlakeppni grísku bikarkeppninnar í kvöld.
Hörður Björgvin lék allan leikinn í vörninni og komst vel frá sínu. Áður hafði hann leikið í fáeinar mínútur í grísku deildinni í byrjun mánaðarins.
Síðast var Hörður Björgvin í byrjunarliði með íslenska landsliðinu í sterkum 3:1-sigri á Skotlandi í vináttulandsleik í Glasgow í byrjun júní, þegar hann lék fyrri hálfleikinn.
Varnarmaðurinn fer vonandi að geta lagt langvarandi hnémeiðsli endanlega að baki sér sem urðu þess valdandi að Hörður Björgvin lék aðeins einn leik fyrir Panathinaikos á síðasta tímabili og tíu leiki tímabilið þar á undan.