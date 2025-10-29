Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 13:59

Gagnrýnir Elísabetu: Hún ber ábyrgð

Elísabet Gunnarsdóttir
Elísabet Gunnarsdóttir AFP/Fabrice Coffrini

Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta, undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur, mátti þola tap fyrir Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar. Írland vann 5:4-sigur í einvíginu, þrátt fyrir 2:1-tap í seinni leiknum í Belgíu í gær.

Belgíu mistókst að fara upp úr riðli sínum á lokamóti EM í sumar og nú er liðið fallið úr A-deild Þjóðadeildarinnar.

Hermien Vanbeveren, sem hefur undanfarið verið sérfræðingur um liðið, ræddi starf Elísabetar á Sporza.

„Hún ber ábyrgð á niðurstöðunni á EM og einnig tapinu gegn Írlandi. Hún hefur því ekki náð tveimur markmiðum af þremur. Nú verður liðið að komast á HM í gegnum B-deildina og umspilið í Þjóðadeildinni,“ sagði Vanbeveren.

Hann kemur Elísabetu þó einnig til varnar og bendir á að hún hafi ekki fengið langan tíma til að kynnast leikmönnum liðsins almennilega.

mbl.is
