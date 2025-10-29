Gagnrýnir Elísabetu: Hún ber ábyrgð

Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta, undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur, mátti þola tap fyrir Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar. Írland vann 5:4-sigur í einvíginu, þrátt fyrir 2:1-tap í seinni leiknum í Belgíu í gær.
Belgíu mistókst að fara upp úr riðli sínum á lokamóti EM í sumar og nú er liðið fallið úr A-deild Þjóðadeildarinnar.
Hermien Vanbeveren, sem hefur undanfarið verið sérfræðingur um liðið, ræddi starf Elísabetar á Sporza.
„Hún ber ábyrgð á niðurstöðunni á EM og einnig tapinu gegn Írlandi. Hún hefur því ekki náð tveimur markmiðum af þremur. Nú verður liðið að komast á HM í gegnum B-deildina og umspilið í Þjóðadeildinni,“ sagði Vanbeveren.
Hann kemur Elísabetu þó einnig til varnar og bendir á að hún hafi ekki fengið langan tíma til að kynnast leikmönnum liðsins almennilega.