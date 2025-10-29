Ísak lagði upp gegn Bæjurum

Ísak Bergmann Jóhannesson lagði upp mark Kölnar þegar liðið fékk Þýskalandsmeistara Bayern München í heimsókn og tapaði 1:4 í 16-liða úrslitum þýsku bikarkeppninnar í knattspyrnu.
Útlitið var gott til skamms tíma hjá Köln þegar Ísak lagði upp fyrsta mark leiksins fyrir Ragnar Ache eftir rúmlega hálftíma leik.
Gamanið varði þó stutt þar sem Luis Díaz jafnaði metin fimm mínútum síðar og Harry Kane kom Bayern yfir skömmu síðar, á 38. mínútu.
Staðan var því 2:1 í hálfleik. Í síðari hálfleik bætti Kane við öðru marki sínu og auk þess sem Michael Olise komst á blað.
Ísak fór af velli á 79. mínútu hjá Köln, sem er úr leik í bikarkeppninni.