Skoraði langþráð mark: Stundum þarftu smá heppni

Jón Dagur Þorsteinsson skoraði loksins sitt fyrsta mark fyrir Herthu Berlín er liðið sigraði Elversberg, 3:0, í þýska bikarnum í fótbolta í gærkvöldi.
Íslenski landsliðsmaðurinn kom til Berlínarliðsins fyrir síðustu leiktíð en tókst ekki að skora á sínu fyrsta tímabili. Markið langþráða kom loksins í gær.
„Stundum þarftu smá heppni með þér. Þegar hún kemur ekki þarftu bara að halda áfram. Ég gerði það og loksins kom markið.
Ég hef beðið lengi og er glaður með þetta. Nú vil ég meira og liðið vill meira,“ sagði Jón Dagur í viðtali sem birtist á heimasíðu Herthu.