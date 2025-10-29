Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 12:40

Skoraði langþráð mark: Stundum þarftu smá heppni

Jón Dagur Þorsteinsson skoraði loksins.
Jón Dagur Þorsteinsson skoraði loksins. mbl.is/Birta Margrét

Jón Dagur Þorsteinsson skoraði loksins sitt fyrsta mark fyrir Herthu Berlín er liðið sigraði Elversberg, 3:0, í þýska bikarnum í fótbolta í gærkvöldi.

Íslenski landsliðsmaðurinn kom til Berlínarliðsins fyrir síðustu leiktíð en tókst ekki að skora á sínu fyrsta tímabili. Markið langþráða kom loksins í gær.

„Stundum þarftu smá heppni með þér. Þegar hún kemur ekki þarftu bara að halda áfram. Ég gerði það og loksins kom markið.

Ég hef beðið lengi og er glaður með þetta. Nú vil ég meira og liðið vill meira,“ sagði Jón Dagur í viðtali sem birtist á heimasíðu Herthu.

Landsliðsmaðurinn nýtti tækifærið
Frétt af mbl.is

Landsliðsmaðurinn nýtti tækifærið
mbl.is
Fleira áhugavert
Gul viðvörun á Suðausturlandi Metið slegið: 40 sentimetra snjódýpt Gengið hægt að ryðja stíga vegna kröfu borgarinnar Segja 50 hið minnsta hafa verið drepna
Fleira áhugavert
Vilja fresta afnámi tollaundanþágu Einn á slysadeild eftir þriggja bíla árekstur Dreifing Morgunblaðsins gæti tafist Fannfergi án fordæma