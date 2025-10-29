Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 11:20

United og Chelsea slást um táning

Hinn 18 ára gamli Kerim Alajbegovic hefur heillað. Hann er …
Hinn 18 ára gamli Kerim Alajbegovic hefur heillað. Hann er til vinstri á myndinni. Ljósmynd/Salzaburg

Hinn 18 ára gamli Kerim Alajbegovic hefur heillað fyrir góða frammistöðu með austurríska liðinu Salzburg á tímabilinu og skorað fjögur mörk í ellefu leikjum.

Sky í Þýskalandi greinir frá í dag að ensku stórliðin Manchester United og Chelsea séu byrjuð að fylgjast vel með stráknum unga og hafa áhuga á að festa kaup á honum.

Hann gekk í raðir Salzburg frá Leverkusen í sumar og samkvæmt Sky getur Leverkusen keypt hann til baka á ákveðna upphæð.

Alajbegovic er fæddur í Þýskalandi en á bosníska foreldra. Hann hefur leikið fjóra landsleiki og skorað eitt mark fyrir bosníska landsliðið.

mbl.is
