United og Chelsea slást um táning

Hinn 18 ára gamli Kerim Alajbegovic hefur heillað fyrir góða frammistöðu með austurríska liðinu Salzburg á tímabilinu og skorað fjögur mörk í ellefu leikjum.
Sky í Þýskalandi greinir frá í dag að ensku stórliðin Manchester United og Chelsea séu byrjuð að fylgjast vel með stráknum unga og hafa áhuga á að festa kaup á honum.
Hann gekk í raðir Salzburg frá Leverkusen í sumar og samkvæmt Sky getur Leverkusen keypt hann til baka á ákveðna upphæð.
Alajbegovic er fæddur í Þýskalandi en á bosníska foreldra. Hann hefur leikið fjóra landsleiki og skorað eitt mark fyrir bosníska landsliðið.