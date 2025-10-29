Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.10.2025 | 8:27

Vondar fréttir fyrir Frey

Freyr Alexandersson
Freyr Alexandersson Ljósmynd/Brann

Brann mætir Bodø/Glimt í stórleik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Með sigri heldur Brann sér í baráttunni um titilinn en tap þýðir að möguleikarnir eru litlir.

Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, verður án Felix Horn Myhre í leiknum en hann hefur ekki jafnað sig á meiðslum, eins og vonir stóðu til.

Myhre er ekki eini leikmaður Brann sem er að glíma við meiðsli um þessar mundir. Sævar Atli Magnússon spilar ekki meira á árinu og Frederik Pallesen Knudsen er einnig meiddur.

Viking er í toppsæti deildarinnar með 59 stig, einu stigi meira en Bodø/Glimt. Brann er í þriðja sæti með 52 stig.

Eggert Aron Guðmundsson leikur einnig með Brann og hann er klár í slaginn í kvöld.

mbl.is
