Vondar fréttir fyrir Frey

Brann mætir Bodø/Glimt í stórleik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Með sigri heldur Brann sér í baráttunni um titilinn en tap þýðir að möguleikarnir eru litlir.
Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, verður án Felix Horn Myhre í leiknum en hann hefur ekki jafnað sig á meiðslum, eins og vonir stóðu til.
Myhre er ekki eini leikmaður Brann sem er að glíma við meiðsli um þessar mundir. Sævar Atli Magnússon spilar ekki meira á árinu og Frederik Pallesen Knudsen er einnig meiddur.
Viking er í toppsæti deildarinnar með 59 stig, einu stigi meira en Bodø/Glimt. Brann er í þriðja sæti með 52 stig.
Eggert Aron Guðmundsson leikur einnig með Brann og hann er klár í slaginn í kvöld.