Yngsti markaskorarinn fór hamförum

Viktor Bjarki Daðason skoraði og lagði upp í kvöld.
Viktor Bjarki Daðason skoraði og lagði upp í kvöld. AFP/Liselotte Sabroe

Óhætt er að segja að knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason fari vel af stað með danska stórliðinu FC Köbenhavn en hann fékk sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliðinu í kvöld og nýtti það einstaklega vel í 4:1-sigri á Hobro í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar.

Viktor Bjarki lék allan leikinn í fremstu víglínu, skoraði eitt mark og lagði upp annað fyrir Youssoufa Moukoko, sem skoraði þrennu fyrir Köbenhavn.

Yngsti markaskorarinn fór í aðra átt en bræðurnir
Lagði hann upp annað mark þýska framherjans í upphafi síðari hálfleiks og skoraði svo sjálfur fjórða mark liðsins á annarri mínútu uppbótartíma.

Hefur íslenska ungstirnið því komið að fjórum mörkum með beinum hætti í fyrstu fjórum leikjum sínum fyrir Köbenhavn. Mörkin eru tvö og stoðsendingarnar tvær.

Ótrúleg byrjun

Viktor Bjarki, sem er 17 ára, lagði upp mark í fyrsta leik sínum í úrvalsdeildinni um þarsíðustu helgi og fylgdi því eftir með því að verða þriðji yngsti markaskorari í sögu Meistaradeildar Evrópu er hann skoraði gegn Borussia Dortmund í síðustu viku.

Um leið varð Viktor Bjarki langyngsti Íslendingurinn sem spilar og skorar í Meistaradeildinni.

Lék Viktor Bjarki svo í fáeinar mínútur í deildinni um síðustu helgi án þess að koma að marki og þakkaði loks fyrir tækifærið í byrjunarliðinu í kvöld með stórleik.

