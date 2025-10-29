Yngsti markaskorarinn fór hamförum

Óhætt er að segja að knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason fari vel af stað með danska stórliðinu FC Köbenhavn en hann fékk sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliðinu í kvöld og nýtti það einstaklega vel í 4:1-sigri á Hobro í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar.
Viktor Bjarki lék allan leikinn í fremstu víglínu, skoraði eitt mark og lagði upp annað fyrir Youssoufa Moukoko, sem skoraði þrennu fyrir Köbenhavn.
Lagði hann upp annað mark þýska framherjans í upphafi síðari hálfleiks og skoraði svo sjálfur fjórða mark liðsins á annarri mínútu uppbótartíma.
Hefur íslenska ungstirnið því komið að fjórum mörkum með beinum hætti í fyrstu fjórum leikjum sínum fyrir Köbenhavn. Mörkin eru tvö og stoðsendingarnar tvær.
Viktor Bjarki, sem er 17 ára, lagði upp mark í fyrsta leik sínum í úrvalsdeildinni um þarsíðustu helgi og fylgdi því eftir með því að verða þriðji yngsti markaskorari í sögu Meistaradeildar Evrópu er hann skoraði gegn Borussia Dortmund í síðustu viku.
Um leið varð Viktor Bjarki langyngsti Íslendingurinn sem spilar og skorar í Meistaradeildinni.
Lék Viktor Bjarki svo í fáeinar mínútur í deildinni um síðustu helgi án þess að koma að marki og þakkaði loks fyrir tækifærið í byrjunarliðinu í kvöld með stórleik.