Aðeins Messi með hærri laun

Son Heung-min er launahæsti nýliðinn í bandarísku atvinnumannadeildinni í fótbolta, MLS, en hann kom til félagsins í sumar frá Tottenham á Englandi.
Suður-Kóreumaðurinn fær 11,2 milljónir dollara í árslaun hjá félagi sínu Los Angeles FC. Aðeins Lionel Messi fær hærri laun, eða 20,4 milljónir dollara hjá Inter Miami.
Son hefur farið mjög vel af stað hjá Los Angeles og skorað níu mörk í tíu leikjum.
Rodrigo De Paul, liðsfélagi Messi hjá Inter Miami, er þriðji launahæstur með 10,5 milljónir dollara í árslaun og Thomas Müller hjá Vancouver fær 10,4 milljónir dollara.