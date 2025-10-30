Aðrar áherslur í Portúgal

Guðrún Arnardóttir landsliðskona í fótbolta gekk til liðs við portúgalska félagið Braga í sumar frá sænska liðinu Rosengård. Guðrún ræddi við mbl.is á dögunum í aðdraganda landsleik Íslands og Norður Írlands.
Guðrún spilaði í Svíþjóð í sex ár, þar af fjögur hjá Rosengård. Hún var þrisvar sinnum sænskur meistari með félaginu og var fyrirliði Rosengård á síðustu leiktíð.
„Lífið í Portúgal er mjög gott. Veðrið er ofboðslega þægilegt. Maður er svolítið óvanur kuldanum þegar maður kemur heim aftur.
Það er lögð mikil áhersla á að spila stuttum sendingum og spila fótbolta sem gengur út á að halda boltanum innan liðsins. Ég hef mjög gaman að því og finnst þetta voðalega skemmtilegt.
Úrslitin hafa ekki alveg dottið með okkur í byrjun, en við erum rosalega margar nýjar í liðinu og við erum í ferlinu að slípa okkur betur saman og ná að byggja upp okkar einkenni.
Mér finnst þetta vera að koma smátt og smátt og frammistaða okkar er stigvaxandi í rétta átt og meira sannfærandi. Við erum að reyna að halda áfram og byggja ofan á það.”
Braga endaði í þriðja sæti á síðustu leiktíð, tuttugu stigum á eftir meisturum Benfica og tólf stigum á eftir Sporting sem varð í öðru sæti.
„Já, þetta eru svolítið öðruvísi áherslur í Portúgal. Svíinn er rosalega taktískur og ég lærði að meta svolítið taktíkina eftir að hafa verið svona lengi í Svíþjóð.
En í Portúgal er verið að einblína meira á tilfinningarnar og hvernig er hægt að spila með tilfinningum og svoleiðis, sem er bara gaman að læra af. Aftur á móti er ég kannski að koma með einhverja taktíska punkta og ræða þá.
Það er kannski ástæðan fyrir því að ég var fengin til Portúgals að koma með aðra sýn en margir hafa þar. Þetta er skemmtileg blanda, en vissulega öðruvísi en í Svíþjóð," sagði Guðrún Arnardóttir.