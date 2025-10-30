Borinn tárvotur af velli

Knattspyrnumaðurinn ungi Désiré Doué var borinn af velli er hann og liðsfélagar hans í París SG gerðu jafntefli við Lorient í efstu deild Frakklands í gærkvöldi.
Frakkinn, sem er aðeins tvítugur, varð fyrir meiðslunum eftir um klukkutíma leik og gæti hann verið lengi frá.
Miðjumaðurinn var skiljanlega í áfalli þegar hann fann fyrir meiðslunum og kýldi í grasið á meðan hann beið eftir aðhlynningu. Hann barðist svo við tárin á meðan hann var borinn af velli.
Doué er nýkominn til baka eftir meiðsli en hann missti af leik franska landsliðsins gegn því íslenska á Laugardalsvelli fyrr í mánuðinum.