Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.10.2025 | 11:40

Borinn tárvotur af velli

Désiré Doué var borinn af velli í gær.
Désiré Doué var borinn af velli í gær. AFP/Francois Monier

Knattspyrnumaðurinn ungi Désiré Doué var borinn af velli er hann og liðsfélagar hans í París SG gerðu jafntefli við Lorient í efstu deild Frakklands í gærkvöldi.

Frakkinn, sem er aðeins tvítugur, varð fyrir meiðslunum eftir um klukkutíma leik og gæti hann verið lengi frá.

Miðjumaðurinn var skiljanlega í áfalli þegar hann fann fyrir meiðslunum og kýldi í grasið á meðan hann beið eftir aðhlynningu. Hann barðist svo við tárin á meðan hann var borinn af velli.

Doué er nýkominn til baka eftir meiðsli en hann missti af leik franska landsliðsins gegn því íslenska á Laugardalsvelli fyrr í mánuðinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjallatæki notuð innanbæjar í snjónum í gær Þorbjörg liggur undir feldi Myndir: Óþrifnaður og vond lykt á veitingastaðnum Reynt að lokka lækna aftur heim
Fleira áhugavert
Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Reynt að lokka lækna aftur heim Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni