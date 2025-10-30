HM í hættu?

Vera kann að meiðsli belgíska knattspyrnumannsins Kevins De Bruynes séu enn alvarlegri en í fyrstu var talið. De Bruyne meiddist illa aftan í læri í leik með Napoli í ítölsku A-deildinni um síðustu helgi.
Miðjumaðurinn sparkvissi gekkst undir skurðaðgerð í vikunni vegna meiðslanna og hafa ítalskir miðlar gert að því skóna að De Bruyne verði frá í fjóra mánuði.
Enska götublaðið The Sun greinir hins vegar frá því að heimildamenn sínir sem séu nákomnir honum óttist að De Bruyne missi af HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Heimsmeistaramótið hefst eftir rúma sjö mánuði.