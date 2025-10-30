Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.10.2025 | 17:29

HM í hættu?

Kevin De Bruyne er hjálpað af velli um síðustu helgi.
Kevin De Bruyne er hjálpað af velli um síðustu helgi. AFP/Carlo Hermann

Vera kann að meiðsli belgíska knattspyrnumannsins Kevins De Bruynes séu enn alvarlegri en í fyrstu var talið. De Bruyne meiddist illa aftan í læri í leik með Napoli í ítölsku A-deildinni um síðustu helgi.

Miðjumaðurinn sparkvissi gekkst undir skurðaðgerð í vikunni vegna meiðslanna og hafa ítalskir miðlar gert að því skóna að De Bruyne verði frá í fjóra mánuði.

Enska götublaðið The Sun greinir hins vegar frá því að heimildamenn sínir sem séu nákomnir honum óttist að De Bruyne missi af HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Heimsmeistaramótið hefst eftir rúma sjö mánuði.

