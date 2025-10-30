Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.10.2025 | 22:05

Lagði upp mark í Íslendingaslag

Nökkvi Þeyr Þórisson.
Nökkvi Þeyr Þórisson. Ljósmynd/Sparta

Nökkvi Þeyr Þórisson átti góða innkomu hjá Spörtu þegar liðið lagði Groningen að velli í 3. umferð hollensku bikarkeppninnar í fótbolta í Rotterdam í kvöld.

Leiknum lauk með öruggum sigri Spörtu, 5:2, en Nökkvi Þeir kom inn á sem varamaður á 66. mínútu og lagði upp fjórða mark Spörtu á 72. mínútu. 

Brynjólfur Willumsson kom inn á sem varamaður á 71. mínútu hjá Groningen.

Þá lék Kristian Nökkvi Hlynsson fyrstu 59 mínúturnar með Twente þegar liðið vann öruggan sigur gegn D-deildarliði Raalte. 4;1, í Raalte í kvöld

mbl.is
