Lagði upp mark í Íslendingaslag

Nökkvi Þeyr Þórisson átti góða innkomu hjá Spörtu þegar liðið lagði Groningen að velli í 3. umferð hollensku bikarkeppninnar í fótbolta í Rotterdam í kvöld.
Leiknum lauk með öruggum sigri Spörtu, 5:2, en Nökkvi Þeir kom inn á sem varamaður á 66. mínútu og lagði upp fjórða mark Spörtu á 72. mínútu.
Brynjólfur Willumsson kom inn á sem varamaður á 71. mínútu hjá Groningen.
Þá lék Kristian Nökkvi Hlynsson fyrstu 59 mínúturnar með Twente þegar liðið vann öruggan sigur gegn D-deildarliði Raalte. 4;1, í Raalte í kvöld