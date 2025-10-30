Leikmenn að gefast upp á Alonso?

Leikmenn Real Madríd eru sagðir ósáttir við stjórnunarhætti knattspyrnustjórans Xabi Alonso.
Vitað er að stirt er á milli Alonso og Vinícius Júnior, sem baðst afsökunar á því að reiðast þegar honum var skipt af velli í 2:1-sigri á Barcelona um síðustu helgi.
Vinícius bað stuðningsmenn, liðsfélaga, félagið og forseta félagsins afsökunar en ekki Alonso. Spænsku miðlarnir Marca og AS segja það með ráðum gert að biðja stjórann ekki afsökunar.
Þar kemur fram að Alonso hafi ekki verið viðstaddur þegar Vinícius bað liðsfélaga sína persónulega afsökunar á æfingasvæðinu.
Samkvæmt The Athletic er Brasilíumaðurinn hins vegar ekki sá eini sem er ósáttur við stjórann. Nokkrir leikmenn til viðbótar eru ekki ánægðir með hversu strangur Alonso er í leikjum og á æfingum.
Leikmennirnir segja hann til baka og gefi lítið af sér á meðan Carlo Ancelotti hafi gefið mikið af sér og verið vinsæll á meðal allra leikmanna þegar hann var knattspyrnustjóri.
Hann heldur að hann sé Pep Guardiola en er ennþá bara Xabi, er haft heimildarmanni nákomnum leikmanni.
Í umfjöllun Athletic segir hins vegar að á meðan gangi vel inni á vellinum muni Alonso ekki láta það á sig fá að eitthvað ósætti sé að finna innan leikmannahópsins.