Mikið áfall fyrir hetju Englands

Michelle Agyemang verður lengi frá keppni.
Michelle Agyemang verður lengi frá keppni. AFP/Paul Ellis

Hin 19 ára gamla Michelle Agyemang, landsliðskona Englands í fótbolta, er með slitið krossband í hné og verður frá keppni næsta tæpa árið.  

Agyemang, sem átti stóran þátt í sigri Englands á EM í sumar, kom inn á sem varamaður á 62. mínútu en fór meidd af velli á 80. mínútu í vináttuleik við Ástralíu á þriðjudagskvöld.

Hún kom enska liðinu tvisvar til bjargar á EM í Sviss með mörkum undir lok leikja við Svíþjóð í átta liða úrslitum og Ítalíu í undanúrslitum. Hún var svo valin besti ungi leikmaður mótsins.

