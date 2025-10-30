Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.10.2025 | 18:33

Nýr stjóri með húðflúr erkifjenda

Luciano Spalletti þegar hann var knattspyrnustjóri Napoli.
Luciano Spalletti hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri karlaliðs ítalska félagsins Juventus. Skrifaði hann undir samning sem gildir til loka tímabilsins, með árangurstengdum möguleika á framlengingu.

Ítalinn Spalletti, sem er 66 ára gamall, hefur komið víða við og stýrt nokkrum af fjendum Juventus; Roma, Inter Mílanó og Napoli.

Verður nýr stjóri stórliðsins
Verður nýr stjóri stórliðsins

Með Napoli vann hann ítalska meistaratitilinn árið 2023 og fagnaði með því að láta húðflúra merki félagsins á handlegginn.

Juventus og Napoli hafa eldað grátt silfur saman undanfarna fjóra áratugi eða svo og gæti því borið á ósætti einhverra stuðningsmanna Juventus vegna húðflúrsins.

