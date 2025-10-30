Nýr stjóri með húðflúr erkifjenda

Luciano Spalletti hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri karlaliðs ítalska félagsins Juventus. Skrifaði hann undir samning sem gildir til loka tímabilsins, með árangurstengdum möguleika á framlengingu.
Ítalinn Spalletti, sem er 66 ára gamall, hefur komið víða við og stýrt nokkrum af fjendum Juventus; Roma, Inter Mílanó og Napoli.
Með Napoli vann hann ítalska meistaratitilinn árið 2023 og fagnaði með því að láta húðflúra merki félagsins á handlegginn.
Juventus og Napoli hafa eldað grátt silfur saman undanfarna fjóra áratugi eða svo og gæti því borið á ósætti einhverra stuðningsmanna Juventus vegna húðflúrsins.