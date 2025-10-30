Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.10.2025 | 18:55

Sögulegt hjá Arsenal

Einstaklega vel gengur hjá lærisveinum Mikel Arteta í Arsenal.
Einstaklega vel gengur hjá lærisveinum Mikel Arteta í Arsenal. AFP/Henry Nicholls

Karlalið Arsenal í knattspyrnu átti fullkominn mánuð í október en liðið vann alla sex leiki sína. Gengið í mánuðinum var um leið sögulegt.

Arsenal varð nefnilega fyrsta efstu deildar lið í sögu enskrar knattspyrnu sem vinnur sex leiki í einum mánuði án þess að fá á sig eitt einasta mark.

Skytturnar eru á toppnum í ensku úrvalsdeildinni og með fullt hús stiga í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu ásamt því að vera í átta liða úrslitum deildabikarsins.

Í október vann Arsenal þrjá leiki í úrvalsdeildinni, tvo í Meistaradeildinni og einn í deildabikarnum og hélt hreinu í hverjum einasta þeirra.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fyrirskipar tilraunir með kjarnorkuvopn Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Gular viðvaranir á nærri landinu öllu Gallar í stórum hluta nýbyggðra fjölbýlishúsa
Fleira áhugavert
Segir reglur brotnar af ásetningi „Enginn að fara að kaupa 120 til 150 milljóna íbúð“ Gular viðvaranir á nærri landinu öllu Sömdu um lækkun tolla og sjaldgæfa málma