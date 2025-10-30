Sögulegt hjá Arsenal

Karlalið Arsenal í knattspyrnu átti fullkominn mánuð í október en liðið vann alla sex leiki sína. Gengið í mánuðinum var um leið sögulegt.
Arsenal varð nefnilega fyrsta efstu deildar lið í sögu enskrar knattspyrnu sem vinnur sex leiki í einum mánuði án þess að fá á sig eitt einasta mark.
Skytturnar eru á toppnum í ensku úrvalsdeildinni og með fullt hús stiga í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu ásamt því að vera í átta liða úrslitum deildabikarsins.
Í október vann Arsenal þrjá leiki í úrvalsdeildinni, tvo í Meistaradeildinni og einn í deildabikarnum og hélt hreinu í hverjum einasta þeirra.