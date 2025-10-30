Ungur leikmaður hné niður

Knattspyrnumaðurinn ungi Bilal Nadir lenti í óhugnanlegu atviki með liði sínu Marseille er það lék við Angers í efstu deild franska fótboltans í gærkvöldi.
Undir lok leiks hné Nadir niður þegar boltinn var hvergi nærri. Sem betur fer voru liðsfélagar hans fljótir að taka eftir atvikinu og biðja um hjálp sjúkrateymis.
Hann var borinn af velli en var með miðvitund. L'Equipe fjallar um atvikið í dag og segir ekki komið í ljós hvers vegna Nadir, sem er aðeins 21 árs, hné niður.
Franski miðjumaðurinn, sem á ættir að rekja til Marokkó, kom til Marseille frá Nice árið 2021 og hefur skorað eitt mark í 28 leikjum í efstu deild Frakklands.