Vel heppnuð aðgerð eftir fréttirnar skelfilegu

Rúnar Þór Sigurgeirsson meiddist stuttu eftir komuna til Sönderjyske.
Rúnar Þór Sigurgeirsson meiddist stuttu eftir komuna til Sönderjyske. Ljósmynd/Sönderjyske

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Þór Sigurgeirsson hefur gengist undir vel heppnaða aðgerð eftir að hann sleit krossband í hné fyrir mánuði.

Nú tekur við löng endurhæfing hjá Keflvíkingnum, sem leikur væntanlega ekki aftur fyrr en seinni hluta næsta árs.

Rúnar kom til Sönderjyske í Danmörku frá Willem II í Hollandi í haust en náði aðeins að leika fimm leiki með nýja liðinu áður en hann meiddist.

Félagið greindi sjálft frá því að aðgerð Rúnars hafi gengið vel og spáir því að hann komi sterkari til baka.

