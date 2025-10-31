Fimmti Íslendingurinn frá upphafi

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu, náði fágætum áfanga í gær þegar hann lék með liði sínu í Katar, Al Gharafa.
Aron og félagar lögðu Al Duhail að velli, 3:1, en Aron varð þar með aðeins fimmti íslenski knattspyrnumaðurinn til að spila 500 deildaleiki á ferlinum.
Þeir fjórir sem hafa áður náð þessum leikjafjölda með félagsliðum sínum, heima og erlendis, eru Arnór Guðjohnsen (523), Ívar Ingimarsson (520), Hermann Hreiðarsson (512) og Eiður Smári Guðjohnsen (504).
Eiður varð síðastur til að ná þessu árið 2016 en Arnór faðir hans hefur átt leikjametið síðan á síðustu öld. Hann varð fyrstur Íslendinga til að ná 500 leikjum árið 2000.
Ívar og Hermann náðu báðir þessum áfanga árið 2011 en Ívar var þremur mánuðum á undan Eyjamanninum til að spila 500. leikinn.
Það hefur tekið Aron nokkurn tíma að ná takmarkinu. Hann var kominn með 486 leiki vorið 2023 en hefur frá þeim tíma aðeins leikið fjórtán deildaleiki, sex með Þór á síðasta ári og átta með Al Gharafa á tímabilinu sem nú stendur yfir.
Af þessum 500 leikjum hefur Aron leikið 483 erlendis og 17 með uppeldisfélaginu Þór á Akureyri. Bróðurpartinn af leikjunum lék Aron í ensku B-deildinni með Coventry og Cardiff, samtals 344 leiki. Hann á að baki 87 leiki í efstu deild í Katar, 51 í ensku úrvalsdeildinni og einn í hollensku úrvalsdeildinni.