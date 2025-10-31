Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 31.10.2025 | 8:40

Ótrúlega þakklát fyrir allt

Svava Rós Guðmundsdóttir lék 47 landsleiki og var í EM-hópnum …
Svava Rós Guðmundsdóttir lék 47 landsleiki og var í EM-hópnum 2022. mbl.is/Hákon Pálsson
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir tilkynnti það á dögunum að hún væri hætt í fótbolta þrátt fyrir að vera einungis 29 ára gömul.

Svava Rós lék síðast með Benfica í efstu deild Portúgal á láni frá bandaríska atvinnumannaliðinu Gotham FC en hún fór úr mjaðmalið í leik með Benfica í október árið 2023 og hefur ekki leikið fótbolta síðan.

Á dögunum tók hún svo þá erfiðu ákvörðun að leggja skóna á hilluna en hún er uppalin hjá Val á Hlíðarenda en hefur einnig leikið með Breiðabliki, Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð og Bordeaux í Frakklandi á atvinnumannaferlinum.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Lýsa óánægju með pakka stjórnvalda Stöðvaður með 40 sm þykkan snjó á framrúðunni „Annað er bara alveg út úr kú“ Reynt að lokka lækna aftur heim
Fleira áhugavert
Fyrrverandi ráðherrar tjá sig: Skýrslan hneyksli Skjálftinn reyndist stærri: Stærsti frá goslokum Gerðu allt til að hjálpa og héldu svo í 30 daga túr Tímabundið einungis óverðtryggð lán með fasta vexti