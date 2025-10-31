Ótrúlega þakklát fyrir allt

Knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir tilkynnti það á dögunum að hún væri hætt í fótbolta þrátt fyrir að vera einungis 29 ára gömul.
Svava Rós lék síðast með Benfica í efstu deild Portúgal á láni frá bandaríska atvinnumannaliðinu Gotham FC en hún fór úr mjaðmalið í leik með Benfica í október árið 2023 og hefur ekki leikið fótbolta síðan.
Á dögunum tók hún svo þá erfiðu ákvörðun að leggja skóna á hilluna en hún er uppalin hjá Val á Hlíðarenda en hefur einnig leikið með Breiðabliki, Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð og Bordeaux í Frakklandi á atvinnumannaferlinum.
