Sá ekki fram á að geta leikið við son sinn

Knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir tilkynnti það á dögunum að hún væri hætt í fótbolta þrátt fyrir að vera einungis 29 ára gömul.
Svava Rós lék síðast með Benfica í efstu deild Portúgal á láni frá bandaríska atvinnumannaliðinu Gotham FC en hún fór úr mjaðmalið í leik með Benfica í október árið 2022 og hefur ekki leikið fótbolta síðan.
Á dögunum tók hún svo þá erfiðu ákvörðun að leggja skóna á hilluna en hún er uppalin hjá Val á Hlíðarenda en hefur einnig leikið með Breiðabliki, Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð og Bordeaux í Frakklandi á atvinnumannaferlinum.
„Ég er að hætta í fótbolta vegna þess að ég fór úr mjaðmalið fyrir tveimur árum síðan og ég sé einfaldlega ekki fram á það að ég muni ná mér góðri af því,“ sagði Svava Rós í samtali við Morgunblaðið.
Svava Rós eignaðist sitt fyrsta barn, soninn Kristófer Theo, þann 15. apríl á þessu ári og hefur lífið breyst mikið eftir að hann kom í heiminn.
„Lífið breytist þegar þú eignast barn og mig langar líka til þess að geta fylgt honum eftir í framtíðinni, leikið við hann og hlaupið með honum. Ég sá alveg fram á það að ég myndi til dæmis eiga erfitt með það að hlaupa og leika við hann ef ég myndi halda áfram í fótbolta. Það væru heldur ekkert sérstakt fyrir hann að eiga mömmu sem þyrfti alltaf að hvíla reglulega inn á milli, því henni væri svo illt í mjöðminni alltaf. Þetta átti alveg stóran þátt í þeirri ákvörðun að ég ákvað að hætta í fótbolta.“
Viðtalið má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag eða með því að smella hér.