149 dómurum vikið frá störfum sökum ólöglegra veðmála

Tyrkneska knattspyrnusambandið (TFF) tilkynnti á dögunum að 149 dómurum hefði verið vikið frá störfum í átta til tólf mánuði af sökum ólöglegra veðmála.
„Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að sumir dómarar taka þátt í veðmálastarfsemi sem er algjörlega ósamrýmanlegt við anda knattspyrnunnar. Þetta er ekki einungis brot, heldur misnotkun sem særir samviskuna og eitrar réttlætið,“ sagði Ibrahim Hacıosmanoglu, formaður TFF
Tyrkneska knattspyrnusambandið greinir frá því að 371 af 571 dómurum innan sambandsins séu með veðmálaaðgang og 152 að stundi það reglulega.
Saksóknaraembættið í Istanbúl staðfesti á mánudaginn að það hefði frá og með apríl rannsakað dómara innan sambandsins vegna gruns um hugsanlegt leiksamráð.
The Athletic greinir enn fremur frá því að 10 dómarar innan sambandsins hafi veðjað yfir 10.000 sinnum, þó er ekki vitað hvort þeir hafi sett veðmál á leiki sem þeir dæma sjálfir.
Ólögleg veðmál innan íþrótta hafa verið mikið í brennidepli á undanförnum vikum eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem 34 voru handteknir og ákærðir vegna ólöglegra veðmála.