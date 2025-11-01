Alexandra á skotskónum

Alexandra Jóhannsdóttir gerði fyrra mark Kristianstad er liðið mátti þola tap fyrir Djurgården, 4:2, á heimavelli í efstu deild Svíþjóðar í fótbolta í dag.
Djurgården var með yfirburði í fyrri hálfleik og var staðan eftir hann 4:0. Alexandra minnkaði muninn á 85. mínútu en hún lék allan leikinn.
Elísa Lana Sigurjónsdóttir lék fyrstu 70 mínúturnar með Kristianstad en Guðný Árnadóttir er ólétt og leikur ekki með Kristianstad á næstunni.
Liðið er í sjötta sæti deildarinnar eftir 24. umferðir með 37 stig.