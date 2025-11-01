Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 14:50

Alexandra á skotskónum

Alexandra Jóhannsdóttir skoraði.
Alexandra Jóhannsdóttir skoraði. mbl.is/Karítas

Alexandra Jóhannsdóttir gerði fyrra mark Kristianstad er liðið mátti þola tap fyrir Djurgården, 4:2, á heimavelli í efstu deild Svíþjóðar í fótbolta í dag.

Djurgården var með yfirburði í fyrri hálfleik og var staðan eftir hann 4:0. Alexandra minnkaði muninn á 85. mínútu en hún lék allan leikinn.

Elísa Lana Sigurjónsdóttir lék fyrstu 70 mínúturnar með Kristianstad en Guðný Árnadóttir er ólétt og leikur ekki með Kristianstad á næstunni.

Liðið er í sjötta sæti deildarinnar eftir 24. umferðir með 37 stig.

mbl.is
