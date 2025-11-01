Bæjarar með fullt hús stiga

Bayern München fór auðveldlega með Bayer Leverkusen, 3:0, í 9. umferð efstu deildar Þýskalands í knattspyrnu í dag.
Bæjarar eru því með fullt hús stiga eftir níu leiki og sitja í efsta sæti deildarinnar á meðan Leverkusen situr í 5. sæti með 17 stig.
Bayern hefur verið yfirburða besta liðið á Þýskalandi á þessari leiktíð þar sem liðið hefur skorað 33 mörk og aðeins fengið á sig fjögur í níu leikjum.
Serge Gnabry skoraði fyrsta mark leiksins á 25. mínútu. Stuttu seinna skoraði lánsmaðurinn Nicolas Jackson seinna mark Bayern og fyrsta mark sitt í deildinni.
Á 44. mínútu stýrði Loic Badé boltanum óvart í sitt eigið net og kom Bayern í 3:0.
Bayern sótti og sótti í seinni hálfleik en fleiri urðu mörkin ekki og þægilegur sigur Bæjara niðurstaðan.