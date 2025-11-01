Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 20:30

Bæjarar með fullt hús stiga

Bæjarar byrja þessa leiktíð af miklum krafti.
Bæjarar byrja þessa leiktíð af miklum krafti. AFP/Alexandra Beier

Bayern München fór auðveldlega með Bayer Leverkusen, 3:0, í 9. umferð efstu deildar Þýskalands í knattspyrnu í dag.

Bæjarar eru því með fullt hús stiga eftir níu leiki og sitja í efsta sæti deildarinnar á meðan Leverkusen situr í 5. sæti með 17 stig. 

Bayern hefur verið yfirburða besta liðið á Þýskalandi á þessari leiktíð þar sem liðið hefur skorað 33 mörk og aðeins fengið á sig fjögur í níu leikjum.

Serge Gnabry skoraði fyrsta mark leiksins á 25. mínútu. Stuttu seinna skoraði lánsmaðurinn Nicolas Jackson seinna mark Bayern og fyrsta mark sitt í deildinni. 

Á 44. mínútu stýrði Loic Badé boltanum óvart í sitt eigið net og kom Bayern í 3:0.

Bayern sótti og sótti í seinni hálfleik en fleiri urðu mörkin ekki og þægilegur sigur Bæjara niðurstaðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mætti ráðaleysi bankans gagnvart fatlaðri dóttur Trump hótar innrás í Nígeríu Sorphirðumaður slasaður eftir grýlukerti Ráðherra krefst skýringa og gagna um Intra án tafar
Fleira áhugavert
Vesturbærinn klofinn vegna frestunar hrekkjavöku Hringveginum lokað á tveimur stöðum Bandaríkin gætu gert árás á hverri stundu Mætti ráðaleysi bankans gagnvart fatlaðri dóttur