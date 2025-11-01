Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 15:12

Jóhann Berg í stuði fyrir austan

Jóhann Berg Guðmundsson lagði upp í þriggja marka sigri Al Dhafra í dag. Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Jóhann Berg Guðmundsson lagði upp mark í öruggum sigri Al Dhafra gegn Ittihad Kalba, 3:0, í 7. umferð efstu deildar Sameinuðu arabísku furstadæmanna í knattspyrnu í dag.

Jóhann Berg og félagar hans í Al Dhafra sitja nú í 5. sæti deildarinnar með 12 stig.

Jóhann Berg var í byrjunarliði Al Dahfra í dag þar sem hann spilaði allan leikinn og lét heldur betur finna fyrir sér. Á 18. mínútu leiksins komst Al Dhafra yfir þegar Ittihad Kalba kom boltanum í sitt eigið net. 

Það var síðan lítið um að vera í leiknum eftir það þangað til að Jóhann Berg lagði boltann fyrir Mohammed El Khaloui sem kom boltanum í netið og Al Dhafra í tveggja marka forystu. Stuttu seinna skoraði Al Dhafra þriðja mark leiksins og öruggur sigur Jóhanns og félaga niðurstaðan.

 

