Lagði upp mark gegn Southampton

Stefán Teitur Þórðarson lagði upp mark í sigri Preston gegn Southampton í 13. umferð 1. deildar Englands í knattspyrnu í dag.
Preston er nú í 6. sæti deildarinnar með 22 stig á meðan Southampton situr í 21. sæti með 12 stig.
Stefán byrjaði á varamannabekk Preston í dag en kom inn á 80. mínútu. Þá var Preston komið í eins marks forystu er Lewis Dobbin kom boltanum í netið á 38. mínútu.
Allt benti til þess að það yrði eina mark leiksins en á 4. mínútu uppbótartíma kom Stefán boltanum á Mads Frojkaer-Jensen sem renndi honum í netið og gulltryggði sigurinn.