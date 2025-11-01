Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 17:50

Lagði upp mark gegn Southampton

Stefán Teitur Þórðarson lagði upp seinna mark Preston gegn Southampton …
Stefán Teitur Þórðarson lagði upp seinna mark Preston gegn Southampton í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Stefán Teitur Þórðarson lagði upp mark í sigri Preston gegn Southampton í 13. umferð 1. deildar Englands í knattspyrnu í dag.

Preston er nú í 6. sæti deildarinnar með 22 stig á meðan Southampton situr í 21. sæti með 12 stig.

Stefán byrjaði á varamannabekk Preston í dag en kom inn á 80. mínútu. Þá var Preston komið í eins marks forystu er Lewis Dobbin kom boltanum í netið á 38. mínútu.

Allt benti til þess að það yrði eina mark leiksins en á 4. mínútu uppbótartíma kom Stefán boltanum á Mads Frojkaer-Jensen sem renndi honum í netið og gulltryggði sigurinn.

