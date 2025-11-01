Mbappé afgreiddi Valencia á Bernabéu

Sigurganga Real Madrid hélt áfram í kvöld er hvítklædda stórveldið fór létt með Valencia, 3:0, í 11. umferð efstu deildar Spánar í knattspyrnu í Madrid í kvöld.
Madrid er því enn í efsta sæti deildarinnar með 30 stig og er sjö stigum á undan Villareal sem er í öðru sæti. Barcelona er í þriðja sætinu með 22 stig og á leik á Madrid.
Á 19. mínútu fengu heimamenn vítaspyrnu og var það Kylian Mbappé sem steig á punktinn og skoraði af miklu öryggi, 1:0.
Stuttu seinna tvöfaldaði Mbappé forystu Madrid þegar hann kom boltanum í netið af stuttu færi eftir sendingu frá Arda Guler. Mbappé hefur nú skorað 13 mörk í 11 leikjum í deildinni.
Á 43. mínútu fengu þeir hvítklæddu aftur vítaspyrnu en það var ekki Mbappé sem steig á punktinn eins og áður heldur var það Vinicius Junior, sem skoraði hins vegar ekki úr vítaspyrnunni.
Ekki breytti það miklu því mínútu seinna datt boltinn fyrir Jude Bellingham fyrir utan teig sem þrumaði boltanum í netið og kom Madrid í þriggja marka forystu rétt undir lok fyrri hálfleiks.
Madrid sótti og sótti í seinni hálfleik og kom fjórða markið ekki fyrr en á 82. mínútu þegar Álvaro Carreras kom boltanum í netið.
Fleiri urðu mörkin ekki og Madrid fagnar öllum þremur stigunum.