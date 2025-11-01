Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 11:25

Niðurbrotin yfir skrifum samherja Sveindísar

Elizabeth Eddy skrifaði greinina umdeildu.
Elizabeth Eddy skrifaði greinina umdeildu. Ljósmynd/Angel City

Knattspyrnukonan Elizabeth Eddy, leikmaður Angel City í Bandaríkjunum, hefur verið gagnrýnd harðlega fyrir grein sem hún skrifaði í bandaríska tímaritið New York Post.

Í greininni krefst Eddy þess að skýrar reglur verði settar um að leikmenn í efstu deild Bandaríkjanna verði að hafa fæðst með eggjastokka og að ganga undir kynjapróf.

Hún vísar meðal annars til kynjaprófa sem alþjóðleg íþróttasambönd hafa innleitt og þar á meðal alþjóða frjálsíþróttasambandið. Að mati Eddy þarf að standa vörð um jafna keppni í knattspyrnu í kvennaflokki.

„Ég hef spjallað við liðsfélaga mína sem eru miður sín eftir þessa grein. Þeim finnst sumt í greininni vera ógeðslegt. Við erum ósammála því sem hún skrifar og virðist undirtónninn bæði rasískur og transfóbískur.

Það er mjög skaðlegt að hafa mynd af afrískum leikmanni með greininni. Ég á svarta fjölskyldu og ég er niðurbrotin yfir tóni þessarar greinar,“ sagði Sarah Gorden fyrirliði Angel City á blaðamannafundi.

Sveindís Jane Jónsdóttir er leikmaður Angel City.

