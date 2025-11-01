Ráku Arsenal-goðsögnina

Frakkinn Patrick Vieira missti vinnuna í dag er forráðamenn Genoa á Ítalíu ráku hann frá störfum, þar sem hann var knattspyrnustjóri.
Ekkert hefur gengið hjá Genoa á leiktíðinni og er liðið með þrjú stig og á botni ítölsku A-deildarinnar eftir níu leiki.
Vieira gerði garðinn frægan sem leikmaður Arsenal á árunum 1996 til 2005, þar sem hann var afar sigursæll og lengi fyrirliði.
Á stjóraferlinum hefur hann m.a. stýrt Nice, Crystal Palace, Strasbourg og Genoa síðast. Hann lék einnig með AC Milan, Juventus, Inter Mílanó og Manchester City á ferlinum.