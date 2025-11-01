Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 13:50

Ráku Arsenal-goðsögnina

Patrick Vieira er ekki lengur stjóri Genoa.
Patrick Vieira er ekki lengur stjóri Genoa. AFP/Filippo Monteforte

Frakkinn Patrick Vieira missti vinnuna í dag er forráðamenn Genoa á Ítalíu ráku hann frá störfum, þar sem hann var knattspyrnustjóri.

Ekkert hefur gengið hjá Genoa á leiktíðinni og er liðið með þrjú stig og á botni ítölsku A-deildarinnar eftir níu leiki.

Vieira gerði garðinn frægan sem leikmaður Arsenal á árunum 1996 til 2005, þar sem hann var afar sigursæll og lengi fyrirliði.

Á stjóraferlinum hefur hann m.a. stýrt Nice, Crystal Palace, Strasbourg og Genoa síðast. Hann lék einnig með AC Milan, Juventus, Inter Mílanó og Manchester City á ferlinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Losa sig hugsanlega við íbúðirnar Sorphirðumaður slasaður eftir grýlukerti Hnúfubakurinn horfinn sporlaust Vesturbærinn klofinn vegna frestunar hrekkjavöku
Fleira áhugavert
Ríkislögreglustjóri þarf að taka til í rekstrinum Fluttur eftir áramót til þess að forðast smán Möguleg starfslok Sigríðar komu ekki til umræðu Sorphirðumaður slasaður eftir grýlukerti