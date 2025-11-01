Skoraði í stórsigri toppliðsins

Emelía Óskarsdóttir var á skotskónum í stórsigri Köge gegn Kolding, 6:1, í 11. umferð efstu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.
Köge er nú í efsta sæti deildarinnar með 30 stig þar sem liðið hefur unnið tíu leiki og aðeins tapað einum.
Þetta er fyrsta deildarmark Emelíu frá 29. mars 2024, en hún var frá í tæpt ár vegna meiðsla.
Emelía og liðsfélagar hennar í Köge hafa verið yfirburða bestar á þessu tímabili og byrjuðu leikinn sterkt þar sem staðan var orðin 2:0, Köge í vil, eftir 30 mínútur. Kolding minnkaði hins vegar muninn stuttu seinna og var staðan því 2:1 í hálfleik.
Emelía kom inn af varamannabekk Köge í seinni hálfleik þar sem Köge gaf í botn. Á 57. mínútu var staðan orðin 4:1 þar sem Köge-konur skoruðu tvö mörk með stuttu millibili.
Þá var komið að Emelíu að skora í þessari markaveislu er hún kom boltanum í netið á 71. mínútu en gerði endanlega út af við leikinn.
Köge var hins vegar ekki hætt að skora þar sem Nadia Nadim skoraði á fyrstu mínútu uppbótartíma.
Fleiri urðu mörkin ekki og Emelía og liðsfélagar hennar í Köge fagna fullu húsi stiga í dag.