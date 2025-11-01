Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 16:10 | Uppfært 16:30

Skoraði í stórsigri toppliðsins

Emelía Óskarsdóttir skoraði sitt fyrsta deildarmark síðan 29. mars árið 2024 HBKogeWomen

Emelía Óskarsdóttir var á skotskónum í stórsigri Köge gegn Kolding, 6:1, í 11. umferð efstu deildar kvenna í knattspyrnu í dag. 

Köge er nú í efsta sæti deildarinnar með 30 stig þar sem liðið hefur unnið tíu leiki og aðeins tapað einum.

Þetta er fyrsta deildarmark Emelíu frá 29. mars 2024, en hún var frá í tæpt ár vegna meiðsla.

Mætt aftur eftir langa fjarveru

Emelía og liðsfélagar hennar í Köge hafa verið yfirburða bestar á þessu tímabili og byrjuðu leikinn sterkt þar sem staðan var orðin 2:0, Köge í vil, eftir 30 mínútur. Kolding minnkaði hins vegar muninn stuttu seinna og var staðan því 2:1 í hálfleik.

Emelía kom inn af varamannabekk Köge í seinni hálfleik þar sem Köge gaf í botn. Á 57. mínútu var staðan orðin 4:1 þar sem Köge-konur skoruðu tvö mörk með stuttu millibili.

Þá var komið að Emelíu að skora í þessari markaveislu er hún kom boltanum í netið á 71. mínútu en gerði endanlega út af við leikinn.

Köge var hins vegar ekki hætt að skora þar sem Nadia Nadim skoraði á fyrstu mínútu uppbótartíma.

Fleiri urðu mörkin ekki og Emelía og liðsfélagar hennar í Köge fagna fullu húsi stiga í dag.

 

 

