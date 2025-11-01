Tómas skoraði fjórða markið í Skotlandi

Tómas Bent Magnússon skoraði í stórsigri Hearts gegn Dundee, 4:0, í 11. umferð efstu deildar Skotlands í knattspyrnu í dag.
Hearts hefur byrjað tímabilið feikilega vel og er nú í efsta sæti deildarinnar með 29 stig.
Tómas var á varamannabekk Hearts til að byrja með en kom til sögu á 71. mínútu, en þá var Hearts komið í þriggja marka forystu.
Það tók Tómas ekki langan tíma að koma boltanum í netið en hann gerði það á 79. mínútu. Var þetta fyrsta mark Tómasar á tímabilinu.
Fleiri urðu mörkin ekki og Tómas og félagar fagna fullu húsi stiga.