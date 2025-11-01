Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.11.2025 | 18:20

Tómas skoraði fjórða markið í Skotlandi

Tómas Bent skoraði fjórða mark Hearts í dag.
Tómas Bent skoraði fjórða mark Hearts í dag. Ljósmynd/Hearts

Tómas Bent Magnússon skoraði í stórsigri Hearts gegn Dundee, 4:0, í 11. umferð efstu deildar Skotlands í knattspyrnu í dag.

Hearts hefur byrjað tímabilið feikilega vel og er nú í efsta sæti deildarinnar með 29 stig.

Tómas var á varamannabekk Hearts til að byrja með en kom til sögu á 71. mínútu, en þá var Hearts komið í þriggja marka forystu.

Það tók Tómas ekki langan tíma að koma boltanum í netið en hann gerði það á 79. mínútu. Var þetta fyrsta mark Tómasar á tímabilinu.

Fleiri urðu mörkin ekki og Tómas og félagar fagna fullu húsi stiga.

