Enska stjarnan kemur út úr skápnum

Enska knattspyrnukonan Mary Earps greinir frá ástarsambandi sínu við aðra konu í fyrsta skipti í ævisögu sem er væntanleg í jólabókaflóðið á Bretlandseyjum.
Earps, sem er 32 ára, átti stóran þátt í að England varð Evrópumeistari árið 2022, er hún var leikmaður Manchester United. Nú leikur hún með París SG í Frakklandi.
Í bókinni skrifar hún m.a. um kærustu sína Kitty og er það í fyrsta skipti sem hún greinir frá ástarsambandi við konu.
„Ég hef alltaf reynt að halda mínu persónulega lífi fyrir mig. Það hefði hins vegar verið furðulegt að taka þetta ekki fram í bókinni, því þetta er mikilvægt fyrir mig.
Ég er mjög hamingjusöm í mínu sambandi,“ er á meðal þess sem er haft eftir henni í yfirlýsingu í tilefni bókarinnar.