Fiorentina enn án sigurs

Fiorentina tapaði 1:0 á heimavelli gegn Lecce í 10. umferð ítölsku A-deildarinnar í fótbolta í dag.
Medon Berisha skoraði sigurmark Lecce á 23. mínútu.
Albert Guðmundsson spilaði síðari hálfleikinn í leiknum í dag, en Þórir Jóhann Helgason var ónotaður varamaður í liði Lecce.
Afleitt gengi Fiorentina heldur því áfram, en liðið er enn án sigurs í tíu leikjum. Fiorentina hefur nú tapað sex leikjum og gert fjögur jafntefli og situr í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar.
Lecce er í 15. sæti deildarinnar með 9 stig.