Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.11.2025 | 16:15

Fiorentina enn án sigurs

Lið Fiorentina er í miklum vandræðum í ítölsku A-deildinni.
Lið Fiorentina er í miklum vandræðum í ítölsku A-deildinni. AFP/Alberto Pizzoli

Fiorentina tapaði 1:0 á heimavelli gegn Lecce í 10. umferð ítölsku A-deildarinnar í fótbolta í dag. 

Medon Berisha skoraði sigurmark Lecce á 23. mínútu.

Albert Guðmundsson spilaði síðari hálfleikinn í leiknum í dag, en Þórir Jóhann Helgason var ónotaður varamaður í liði Lecce.

Afleitt gengi Fiorentina heldur því áfram, en liðið er enn án sigurs í tíu leikjum. Fiorentina hefur nú tapað sex leikjum og gert fjögur jafntefli og situr í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar.

Lecce er í 15. sæti deildarinnar með 9 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lengri tímarammi hefði bjargað Tango Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum Íslendingar innilokaðir: „Það eru hryðjuverk í gangi“ Banvænasti fellibylur ársins dynur á Íslandi
Fleira áhugavert
Mætti ráðaleysi bankans gagnvart fatlaðri dóttur Loka fyrirtækjunum og sleppa að borga Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum Banvænasti fellibylur ársins dynur á Íslandi