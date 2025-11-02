Gaf stoðsendingu í stórsigri

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir leikmaður PEC Zwolle gaf stoðsendingu í 4:0-sigri liðsins á NAC Breda í hollensku úrvalsdeildinni í dag.
Ragnheiður kom inn á í upphafi síðari hálfleiks en hún gekk til liðs við félagið á láni frá Val í lok september og verður hjá hollenska félaginu út tímabilið.
Zwolle er í 5. sæti deildarinnar með 12 stig eftir sex umferðir.
Ragnheiður Þórunn er uppalin hjá Haukum og skoraði 13 mörk í 17 leikjum með uppeldisfélaginu árið 2023.
Hún gekk í raðir Vals í byrjun árs í fyrra og var í lykilhlutverki á nýafstaðinni leiktíð. Hún hefur leikið 37 leiki með Val í Bestu deildinni og skorað í þeim níu mörk.
Þá á hún frábæran feril með yngri landsliðum Íslands þar sem hún hefur spilað hvorki meira né minna en 37 leiki og skorað 8 mörk.