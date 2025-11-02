Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.11.2025 | 22:40

Gaf stoðsendingu í stórsigri

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir í leik með Val.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir í leik með Val. mbl.is/Ólafur Árdal

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir leikmaður PEC Zwolle gaf stoðsendingu í 4:0-sigri liðsins á NAC Breda í hollensku úrvalsdeildinni í dag.

Ragnheiður kom inn á í upphafi síðari hálfleiks en hún gekk til liðs við félagið á láni frá Val í lok september og verður hjá hollenska félaginu út tímabilið. 

Zwolle er í 5. sæti deildarinnar með 12 stig eftir sex umferðir.

Ragnheiður Þórunn er uppalin hjá Haukum og skoraði 13 mörk í 17 leikjum með uppeldisfélaginu árið 2023.

Hún gekk í raðir Vals í byrjun árs í fyrra og var í lykilhlutverki á nýafstaðinni leiktíð. Hún hefur leikið 37 leiki með Val í Bestu deildinni og skorað í þeim níu mörk.

Þá á hún frábæran feril með yngri landsliðum Íslands þar sem hún hefur spilað hvorki meira né minna en 37 leiki og skorað 8 mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lengri tímarammi hefði bjargað Tango Helmingur fékk ekki stuðning eftir að fóstri lauk Fluttur eftir áramót til þess að forðast smán Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum
Fleira áhugavert
Tveir handteknir og tíu særðir Bandaríkin gætu gert árás á hverri stundu Helmingur fékk ekki stuðning eftir að fóstri lauk Afslættirnir heyri sögunni til