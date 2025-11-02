Haaland nálgast hundrað marka múrinn

Erling Braut Haaland framherji Manchester City skoraði tvö mörk í 3:1-sigri á Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Norðmaðurinn nálgast nú 100 marka múrinn en hann er kominn með 98 mörk í 107 leikjum fyrir City í úrvalsdeildinni en Haaland er að leika á sínu fjórða tímabili með félaginu.
Haaland minntist sérstaklega á framlag Frakkans Rayan Cherki sem lagði upp bæði mörk hans í dag.
„Við vitum allir hversu mikil gæði hann hefur sem leikmaður. Þetta snýst um að ná því besta út úr honum. Í dag átti hann tvær frábærar stoðsendingar sem ég gat nýtt mér, “ sagði Haaland að leik loknum í dag.
Paul Robinson, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Englendinga og knattspyrnusérfræðingur breska fjölmiðilsins BBC, gagnrýndi varnarleik Bournemouth í leiknum.
„Það reyndist þeim algjörlega ómögulegt að verjast honum í dag. Ég skil reyndar ekki af hverju Bournemouth liðið þráaðist við að spila með varnarlínuna sína svona hátt.
Þetta auðveldaði leikmönnum City lífið, því þeir gátu stungið boltanum í hvert einasta skipti bakvið vörnina í svæðið þar sem Haaland hljóp."