Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.11.2025 | 20:45

Haaland nálgast hundrað marka múrinn

Erling Haaland fagnar öðru marki sínu í dag. Hann er …
Erling Haaland fagnar öðru marki sínu í dag. Hann er nú tveimur mörkum frá því að skora 100 mörk í ensku úrvalsdeildinni. AFP/Paul Ellis

Erling Braut Haaland framherji Manchester City skoraði tvö mörk í 3:1-sigri á Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Norðmaðurinn nálgast nú 100 marka múrinn en hann er kominn með 98 mörk í 107 leikjum fyrir City í úrvalsdeildinni en Haaland er að leika á sínu fjórða tímabili með félaginu.

Haaland minntist sérstaklega á framlag Frakkans Rayan Cherki sem lagði upp bæði mörk hans í dag.

„Við vitum allir hversu mikil gæði hann hefur sem leikmaður. Þetta snýst um að ná því besta út úr honum. Í dag átti hann tvær frábærar stoðsendingar sem ég gat nýtt mér, “ sagði Haaland að leik loknum í dag.

Paul Robinson, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Englendinga og knattspyrnusérfræðingur breska fjölmiðilsins BBC, gagnrýndi varnarleik Bournemouth í leiknum.

„Það reyndist þeim algjörlega ómögulegt að verjast honum í dag. Ég skil reyndar ekki af hverju Bournemouth liðið þráaðist við að spila með varnarlínuna sína svona hátt.

Þetta auðveldaði leikmönnum City lífið, því þeir gátu stungið boltanum í hvert einasta skipti bakvið vörnina í svæðið þar sem Haaland hljóp."

mbl.is
Fleira áhugavert
Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum Mætti ráðaleysi bankans gagnvart fatlaðri dóttur Bandaríkin gætu gert árás á hverri stundu Afslættirnir heyri sögunni til
Fleira áhugavert
Hnúfubakurinn horfinn sporlaust Sorphirðumaður slasaður eftir grýlukerti Nýr kafli að hefjast hjá flokknum Bauð kaupsýslumönnum í höllina í eiginhagsmunaskyni