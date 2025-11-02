Kristian Nökkvi áfram í fantaformi

Kristian Nökkvi Hlynsson hélt áfram uppteknum hætti í jafntefli Twente gegn Groningen, 1:1, í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag en hann gerði mark Twente á 47. mínútu.
Kristian er kominn með þrjú mörk og tvær stoðsendingar í tíu leikjum í deildinni fyrir Twente en liðið er í áttunda sæti með 15 stig. Groningen er í 5. með 19.
Brynjólfur Darri Willumsson kom inn á 71. mínútu fyrir Groningen.
Nökkvi Þeyr Þórisson kom þá inn á 84. mínútu í tapi Sparta Rotterdam fyrir AZ Alkmaar, 1:0. Sparta er í sjötta sæti með 16 stig.