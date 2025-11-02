Mun alltaf elska Liverpool

Knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold, leikmaður Real Madrid á Spáni, mætir sínum gömlu félögum þegar liðin mætast í Meistaradeild Evrópu á Anfield, heimavelli Liverpool, á þriðjudag.
Alexander-Arnold er að jafna sig af meiðslum aftan í læri og verður líklega í leikmannahópi Real Madrid í leiknum.
„Liverpool er með frábært lið og ég vissi að á einhverjum tímapunkti myndi ég þurfa að spila gegn þeim.
Þetta eru blendnar tilfinningar hjá mér, þetta verður gríðarlega erfiður leikur, en ég er mjög spenntur.
Leikmaðurinn lýsti því einnig yfir að hann myndi ekki fagna ef hann myndi skora í leiknum. Alexander-Arnold sagði jafnframt:
„Burtséð frá því hvaða viðtökur ég fæ frá stuðningsmönnum Liverpool mun ég alltaf elska félagið og vera stuðningsmaður þess.
Ég verð Liverpool ævinlega þakklátur fyrir tækifærin og það sem við höfum upplifað saman.
Ég á minningar héðan sem ég mun geyma að eilífu og sama hvernig mér verður tekið, mun það aldrei breytast.“