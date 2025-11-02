Rashford skoraði í sigri Börsunga

Barcelona vann 3:1 sigur á Elche í spænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld. Með sigrinum fer Barcelona í 25 stig og er nú fimm stigum frá toppliði Real Madrid.
Elche er í 9. sæti með 14 stig.
Ungstirnið Lamine Yamal braut ísinn fyrir Barcelona strax á 9. mínútu og Ferran Torres bætti við marki aðeins tveimur mínútum síðar.
Rafa Mir minnkaði muninn í 2:1 rétt fyrir lok fyrri hálfleiks, en það var síðan enski landsliðsframherjinn Marcus Rashford sem tryggði Barcelona 3:1 sigur með marki á 61. mínútu.