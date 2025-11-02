Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.11.2025 | 7:00

Syrgja Íslending í Bandaríkjunum

Jóhann Ingi Árnason er látinn.
Jóhann Ingi Árnason er látinn. Ljósmynd/Scott Gallagher SC

Knattspyrnufélagið Scott Gallagher SC, sem er í St. Louis í Bandaríkjunum, minnist Eyjamannsins Jóhanns Inga Árnasonar á samfélagsmiðlum sínum en hann látinn aðeins 56 ára að aldri.

Jóhann var framkvæmdastjóri félagsins, sem sérhæfir sig í að gefa ungu knattspyrnufólki tækifæri á svæðinu.

„Við erum innilega sorgmædd yfir andláti Jóhanns Árnasonar, framkvæmdastjóra SLYSA til langs tíma. Hann var ástríðufullur fulltrúi yngri flokka í St. Louis.

Ástríða Jóhanns við að efla fótboltann og stuðningur hans við ótal leikmenn, þjálfara og fjölskyldur hafa skilið eftir sig djúp og varanleg áhrif á fótboltasamfélagið okkar.

Forysta hans og ástin fyrir íþróttinni verður aldrei gleymd. Hugur okkar er með fjölskyldu, vinum og öllum þeim sem hann snerti með nærveru sinni,“ segir í yfirlýsingu félagsins.

 

mbl.is
