Syrgja Íslending í Bandaríkjunum

Knattspyrnufélagið Scott Gallagher SC, sem er í St. Louis í Bandaríkjunum, minnist Eyjamannsins Jóhanns Inga Árnasonar á samfélagsmiðlum sínum en hann látinn aðeins 56 ára að aldri.
Jóhann var framkvæmdastjóri félagsins, sem sérhæfir sig í að gefa ungu knattspyrnufólki tækifæri á svæðinu.
„Við erum innilega sorgmædd yfir andláti Jóhanns Árnasonar, framkvæmdastjóra SLYSA til langs tíma. Hann var ástríðufullur fulltrúi yngri flokka í St. Louis.
Ástríða Jóhanns við að efla fótboltann og stuðningur hans við ótal leikmenn, þjálfara og fjölskyldur hafa skilið eftir sig djúp og varanleg áhrif á fótboltasamfélagið okkar.
Forysta hans og ástin fyrir íþróttinni verður aldrei gleymd. Hugur okkar er með fjölskyldu, vinum og öllum þeim sem hann snerti með nærveru sinni,“ segir í yfirlýsingu félagsins.