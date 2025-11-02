Van Dijk lætur Rooney heyra það

Virgil Van Dijk, fyrirliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu, hefur svarað fyrir gagnrýni sem Wayne Rooney, fyrrverandi landsliðsframherji Englands, kom með eftir tap Liverpool gegn Brentford á dögunum.
Rooney gagnrýndi Van Dijk og liðsfélaga hans Momahed Salah fyrir skort á leiðtogahæfni og lýsti því sem miklu áhyggjuefni.
Van Dijk hefur nú svarað fyrir sig.
„Ég heyrði ekkert í honum á síðustu leiktíð. Þetta hefur engin áhrif á mig. Augljóslega var hann frábær leikmaður sem hafði áhrif á marga.
Ég hef bara jákvæða hluti að segja um hann, en mér fannst þessi ummæli hans frekar letileg ef ég á að segja eins og er.
Það er auðvelt að kenna eldri leikmönnum um þegar illa gengur, en hann veit það jafnvel og ég að við gerum hlutina saman.
Við hjálpum hver öðrum til að snúa þessu slæma gengi við og það er sameiginlegt átak allra leikmanna. Á síðustu leiktíð, þegar allt lék í lyndi, þá heyrðist ekkert í neinum," sagði Virgil Van Dijk.