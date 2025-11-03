Botnliðið skoraði átta

Heracles Almelo, botnlið hollensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla, gerði sér lítið fyrir og vann Zwolle 8:2 í deildinni um helgina og rúmlega tvöfaldaði fjölda marka sem liðið hafði skorað í henni á tímabilinu.
Fyrir leikinn var Heracles nefnilega búið að skora aðeins sjö mörk í tíu leikjum en flóðgáttir opnuðust um helgina eftir að Zwolle fékk rautt spjald í fyrri hálfleik í stöðunni 3:1.
Sóknarmaðurinn með athyglisverða nafnið, Jizz Hornkamp, skoraði þrennu fyrir Heracles í sigrinum.
Heracles er þrátt fyrir stórsigurinn enn á botninum, nú með sex stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.