Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.11.2025 | 10:48

Botnliðið skoraði átta

Jizz Hornkamp skoraði þrennu fyrir botnliðið.
Jizz Hornkamp skoraði þrennu fyrir botnliðið. AFP/Vincent Jannink

Heracles Almelo, botnlið hollensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla, gerði sér lítið fyrir og vann Zwolle 8:2 í deildinni um helgina og rúmlega tvöfaldaði fjölda marka sem liðið hafði skorað í henni á tímabilinu.

Fyrir leikinn var Heracles nefnilega búið að skora aðeins sjö mörk í tíu leikjum en flóðgáttir opnuðust um helgina eftir að Zwolle fékk rautt spjald í fyrri hálfleik í stöðunni 3:1.

Sóknarmaðurinn með athyglisverða nafnið, Jizz Hornkamp, skoraði þrennu fyrir Heracles í sigrinum.

Heracles er þrátt fyrir stórsigurinn enn á botninum, nú með sex stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.

