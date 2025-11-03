Hlín Eiríksdóttir spilaði seinni hálfleikinn í 4:1 tapi Arsenal gegn Leicester í gær. Hlín ræddi við mbl.is í aðdragnda leiks Íslands og Norður Írlands, en Hlín skoraði annað mark Íslands í leiknum í 3:0 sigri.
Leicester tók í notkun nýtt æfingasvæði í lok árs árið 2020, sem kostaði rúmlega 17. milljarða íslenskra króna.
Æfingasvæðið er stórglæsilegt og öll aðstaða er til mikillar fyrirmyndar. Það inniheldur meðal annars fjórtán knattspyrnuvelli í fullri stærð, ásamt knattspyrnuvelli með stúku sem tekur 500 áhorfendur í sæti. Einnig er að finna níu holu golfvöll á svæðinu.
Aðspurð um frábæra aðstöðu og umgjörð hjá félaginu sagði Hlín:
„Þetta er eitthvað sem ég hef ekkert séð áður fyrr en ég kom þarna. Nú er ég búinn að vera þarna í smá tíma og ég er orðin vön því að vera við sturlaðar aðstæður og með sturlaða umgjörð.
Það er auðvitað algjör lúxus að vera orðin vön því, þetta er geggjað og ég er mjög glöð þarna.
Kvennadeildin í Englandi hefur notið vaxandi vinsælda og er af flestum talin sterkasta deild í heimi eins og sakir standa.
„Það er mjög skemmtilegt. England er auðvitað heimili fótboltans. Þetta er besta deild heims í augnablikinu, ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það. Eins skemmtilegt og það er, þá er þetta mjög erfitt á köflum.
Það er minni tími á boltann og maður fær boltann kannski aðeins sjaldnar í góðum stöðum og kemst í færri færi en maður er vanur frá því að spila á lægra getustigi.
Samkeppnin um stöður í liðinu er töluvert meiri en ég á að venjast. Þannig að þetta er alveg geggjað en á sama tíma sjúklega krefjandi.
Það er ekki eitt lið í deildinni sem er slakt, það eru bara góð lið í deildinni. Það kom eitt lið upp sem er London City sem er búið að fjárfesta þvílíkt.
Þetta er mjög erfið deild, en það er bara geggjað og algjör draumur fyrir mig,” sagði Hlín Eiríksdóttir.