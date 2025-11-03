Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.11.2025 | 15:31

Íslendingur á meðal þeirra markahæstu

Eyþór Martin Vigerust Björgólfsson skoraði grimmt í bandaríska háskólaboltanum og …
Eyþór Martin Vigerust Björgólfsson skoraði grimmt í bandaríska háskólaboltanum og nú í sænsku B-deildinni. Ljósmynd/Seattle Sounders

Knattspyrnumaðurinn Eyþór Björgólfsson, sem á íslenskan föður og norska móður, hefur leikið afar vel fyrir Umeå í sænsku B-deildinni á tímabilinu og er á meðal markahæstu leikmanna deildarinnar.

Eyþór, sem er 25 ára sóknarmaður, er búinn að skora tólf mörk í 28 deildarleikjum fyrir Umeå. Er hann fjórði markahæsti leikmaður B-deildarinnar.

Þrátt fyrir gott gengi persónulega hefur Umeå gengið afleitlega og er þegar fallið niður í C-deild.

Eyþór er fæddur og uppalinn í Noregi en hélt ungur til náms í Bandaríkjunum. Þar gekk honum vel í háskólaboltanum og var valinn af Seattle Sounders í nýliðavali MLS-deildarinnar í lok ársins 2022.

Er Eyþór samningslaus í lok tímabilsins og ekki ósennilegt að hann hafi vakið áhuga annarra félaga með frammistöðu sinni í ár.

