Íslendingur á meðal þeirra markahæstu

Knattspyrnumaðurinn Eyþór Björgólfsson, sem á íslenskan föður og norska móður, hefur leikið afar vel fyrir Umeå í sænsku B-deildinni á tímabilinu og er á meðal markahæstu leikmanna deildarinnar.
Eyþór, sem er 25 ára sóknarmaður, er búinn að skora tólf mörk í 28 deildarleikjum fyrir Umeå. Er hann fjórði markahæsti leikmaður B-deildarinnar.
Þrátt fyrir gott gengi persónulega hefur Umeå gengið afleitlega og er þegar fallið niður í C-deild.
Eyþór er fæddur og uppalinn í Noregi en hélt ungur til náms í Bandaríkjunum. Þar gekk honum vel í háskólaboltanum og var valinn af Seattle Sounders í nýliðavali MLS-deildarinnar í lok ársins 2022.
Er Eyþór samningslaus í lok tímabilsins og ekki ósennilegt að hann hafi vakið áhuga annarra félaga með frammistöðu sinni í ár.