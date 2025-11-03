Lagði upp mark í góðum útisigri

Íslendingaliðið Braga komst í kvöld í þriðja sæti portúgölsku kvennadeildarinnar í fótbolta með útisigri á Rio Ave, 2:0.
Ásdís Karen Halldórsdóttir lagði upp fyrra mark Braga strax á 3. mínútu leiksins fyrir hina brasilísku Malu Schmidt og finnska landsliðskonan Ria Oling bætti við marki seint í leiknum.
Ásdís fór af velli á 63. mínútu en Guðrún Arnardóttir lék allan leikinn í vörn Braga.
Lið þeirra er þar með komið með 7 stig í þriðja sætinu en Benfica er efst með 13 stig eftir fimm umferðir og Sporting er í öðru sæti með 10 stig.