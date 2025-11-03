Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.11.2025 | 19:55

Lagði upp mark í góðum útisigri

Ásdís Karen Halldórsdóttir leikur með Braga.
Ásdís Karen Halldórsdóttir leikur með Braga. Ljósmynd/Alex Nicodim

Íslendingaliðið Braga komst í kvöld í þriðja sæti portúgölsku kvennadeildarinnar í fótbolta með útisigri á Rio Ave, 2:0.

Ásdís Karen Halldórsdóttir lagði upp fyrra mark Braga strax á 3. mínútu leiksins fyrir hina brasilísku Malu Schmidt og finnska landsliðskonan Ria Oling bætti við marki seint í leiknum.

Ásdís fór af velli á 63. mínútu en Guðrún Arnardóttir lék allan leikinn í vörn Braga.

Lið þeirra er þar með komið með 7 stig í þriðja sætinu en Benfica er efst með 13 stig eftir fimm umferðir og Sporting er í öðru sæti með 10 stig.

