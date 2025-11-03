Mikael sendi Albert á botninn

Mikael Egill Ellertsson og samherjar hans í Genoa komust í kvöld af botni ítölsku A-deildarinnar en sendu Fiorentina, lið Alberts Guðmundssonar, þangað í staðinn.
Genoa sótti Sassuolo heim og vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu, 2:1. Hann var af dramatískara taginu því Norðmaðurinn Leo Östigard skoraði sigurmark Genoa í uppbótartíma leiksins.
Mikael kom inn á sem varamaður hjá Genoa í stöðunni 1:1 á 69. mínútu. Hann hefur leikið alla tíu leiki liðsins í deildinni á tímabilinu og átta þeirra í byrjunarliðinu.
Genoa komst upp í 18. sætið með sigrinum og er með 6 stig en fyrir neðan eru Verona með 5 stig og Fiorentina með aðeins 4 stig.