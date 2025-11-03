Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.11.2025 | 20:30

Óvænt velgengni heldur áfram

Elías Rafn Ólafsson er aðalmarkvörður Midtjylland.
Elías Rafn Ólafsson er aðalmarkvörður Midtjylland. mbl.is/Eggert Jóhannesson

AGF frá Árósum er áfram á toppi dönsku úrvalsdeildar karla í knattspyrnu eftir jafntefli gegn Midtjylland í toppslag á útivelli, 1:1, í Herning í kvöld.

AGF hefur komið mjög á óvart en liðið er nú með 31 stig á toppnum gegn 29 stigum hjá Midtjylland. Þar á eftir koma Bröndby með 28 stig og FC Köbenhavn með 25 stig.

Tobias Bech kom AGF yfir á 35. mínútu en Franculino jafnaði fyrir Midtjylland á 80. mínútu.

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland en hinn 17 ára gamli Tómas Óli Kristjánsson var varamaður hjá AGF. Hann lék á dögunum sinn fyrsta úrvalsdeildarleik með félaginu.

mbl.is
